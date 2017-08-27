Я нашел ошибку
Главные новости: 
На судне находились 11 человек экипажа, они спасены.
Сухогруз «Леонардо» под флагом Монголии разломился пополам в Черном море
Десятки мерцающих огоньков поднялись в ночное небо над Сызранью, унося сокровенные желания тех, кто их отпустил.
В Сызрани горожане и гости города запустили в ночное небо светящиеся шары
Справедливости ради следует сказать, что фонтан ещё не доделан. Мы не видим материала, из которого будет изготовлена чаша, какие там будут рисунки. Но основной элемент-лента подсказывает, что неожиданностей не будет.
Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев
Известно, что молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В Самаре на улице Советской парень избил прохожего и отобрал у него телефон
В тот же день вор был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.
В Сызрань мужчина украл из супермаркета продукты на 36 тысяч рублей, продал их, а деньги пропил
Обязательные условия для участия в соревнованиях: возраст от 18 лет и наличие во время забега любого элемента атрибутики
Любителей спорта приглашают принять участие в первом в истории Самары экстремальном марафоне "Металлург Challenge"
Потребовалась помощь спасателей. С помощью специального инструмента мужчину достали из аварийного автомобиля и передали медикам скорой помощи.
В результате ночного ДТП в Сызрани водитель "Лады Ларгус" оказался зажатым в деформированном кузове
Информация об этом появилась в группе добровольного поисково-спасательного отряд «Лиза Алерт».
84-летняя пенсионерка, пропавшая в Сызранском районе, найдена живой
сегодня  Воскресенье,27 августа, 21:32
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/08:
USD 59.15
0.01
EUR 69.7
-0.04
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на улице Советской парень избил прохожего и отобрал у него телефон

27 августа 2017 17:47
201
Известно, что молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В отдел полиции Самары обратился местный житель 1987 года рождения, который сообщил о том, что возле одного из домов на улице Советской после причинения телесных повреждений у него отобрали сотовый телефон. Пострадавшему оценил причиненный материальный ущерб в 6 тысяч рублей.

Он сообщил стражам правопорядка приметы и направление, в котором скрылся грабитель. 

В результате проведенных оперативных мероприятий правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 19-летний местный житель. Сотрудники уголовного розыска задержали его. Известно, что молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
25 августа 2017  23:41
Такое наказание просило назначить обвинение.
Напавший на журналиста НТВ в прямом эфире в День ВДВ мужчина, приговорен к шести месяцам работ
Такое наказание просило назначить обвинение.  Закон
257
25 августа 2017  18:15
Подсудимый возместил ущерб до вынесения приговора.
Житель села Хворостянка осужден за махинации с получением социальной выплаты
Подсудимый возместил ущерб до вынесения приговора.  Закон
378
25 августа 2017  18:10
При задержании один из адвокатов оказал сопротивление и применил насилия в отношении сотрудника полиции.
Два самарских адвоката пойдут под суд за мошенничество
При задержании один из адвокатов оказал сопротивление и применил насилия в отношении сотрудника полиции.  Закон
989
25 августа 2017  17:58
Ей назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.
Жительница Шенталинского района осуждена за выращивание мака у себя на приусадебном участке
Ей назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.   Закон
283
25 августа 2017  17:37
Среди товаров народного потребления были выявлены и товары с признаками контрафактности.
Самарские таможенники изъяли контрафактную продукцию из Кыргызстана
Среди товаров народного потребления были выявлены и товары с признаками контрафактности.  Закон
252
24 августа 2017  21:38
Потерпевшими от его преступных действий стали 24 гражданина, совокупный ущерб которым причинен в размере 186 900 рублей.
В Тольятти осужден мошенник, рассылавший произвольным абонентам сообщения о выигрыше автомобиля
Потерпевшими от его преступных действий стали 24 гражданина, совокупный ущерб которым причинен в размере 186 900 рублей.  Закон
231
24 августа 2017  20:08
Между мужчиной и его знакомой произошла ссора, в ходе которой злоумышленник задушил женщину, а затем на своем автомобиле привез ее тело в лес, расположенный в районе поселка Титовка и закопал его.
Житель Новокуйбышевска лишен свободы на 9,5 лет за убийство знакомой
Между мужчиной и его знакомой   произошла ссора, в ходе которой злоумышленник задушил женщину, а затем на своем автомобиле привез ее тело в лес, расположенный в... Закон
423
Весь список
Происшествия
27 августа 2017  17:47
Известно, что молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В Самаре на улице Советской парень избил прохожего и отобрал у него телефон
Известно, что молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.   Происшествия
197
27 августа 2017  15:42
В тот же день вор был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.
В Сызрань мужчина украл из супермаркета продукты на 36 тысяч рублей, продал их, а деньги пропил
В тот же день вор был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.  Происшествия
131
27 августа 2017  14:21
Потребовалась помощь спасателей. С помощью специального инструмента мужчину достали из аварийного автомобиля и передали медикам скорой помощи.
В результате ночного ДТП в Сызрани водитель "Лады Ларгус" оказался зажатым в деформированном кузове
Потребовалась помощь спасателей. С помощью специального инструмента мужчину достали из аварийного автомобиля и передали медикам скорой помощи.   Происшествия
231
Весь список
Криминал
27 августа 2017  11:57
Ранее судимый мужчина на ул. Победы в Самаре ударил ножом знакомого
Ранее судимый мужчина на ул. Победы в Самаре ударил ножом знакомого
Ведется расследование инцидента. Криминал
192
27 августа 2017  11:47
У находившегося в местном розыске тольяттинца нашли коноплю
У находившегося в местном розыске тольяттинца нашли коноплю
Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полицейским, возбуждено уголовное дело. Криминал
124
27 августа 2017  11:15
В Самаре гости с табуреткой напали на хозяина и другого посетителя
В Самаре гости с табуреткой напали на хозяина и другого посетителя
Оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности. Криминал
212
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
473
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
484
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7274
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1467
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5833
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1885
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
628
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2280
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2080
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1724
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1887
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6022
Весь список

Мероприятия
Любителей спорта приглашают принять участие в первом в истории Самары экстремальном марафоне "Металлург Challenge"
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
Музей Модерна приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на Волге по касательной столкнулись две мотолодки

731

84-летняя пенсионерка, пропавшая в Сызранском районе, найдена живой

530

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

377
за неделю

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1932

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

1930

Самарца оштафовали за шум в квартире, в которой он не проживает

1596
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда