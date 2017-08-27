В Самаре на улице Советской парень избил прохожего и отобрал у него телефон

201

Он сообщил стражам правопорядка приметы и направление, в котором скрылся грабитель.В результате проведенных оперативных мероприятий правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 19-летний местный житель. Сотрудники уголовного розыска задержали его. Известно, что молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области