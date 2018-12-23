В Самаре на улице Шоссейной горел частный дом

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Горел частный дом на площади 70 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 27 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожар был локализован в 13:54, пожар ликвидирован в 14:06.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС