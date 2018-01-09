В Самаре на улице Полтавской "десятка" врезалась в Renault Logan, стоящий на проезжей части после ДТП с другим транспортом

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В результате ДТП пострадал пассажир "десятки" - 7-летний мальчик получил травмы головы. После оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась. Пассажирка Renault Logan - 36-летняя женщина, после оказания медицинской помощи была отпущена домой.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии, а несовершеннолетний пострадавший в детском удерживающим устройстве. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области