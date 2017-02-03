В Самаре на улице Победы горел автомобиль

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Горел легковой автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 4 единицы техники.Пожар был локализован в 17:42, пожар ликвидирован в 17:43.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.