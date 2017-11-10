В Самаре на улице Олимпийской сгорел автомобиль

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К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.По прибытии на место установлено, что произошло загорание автомобиля ВАЗ-2112.Проводились аварийно-спасательные работы. Пламя было такой силы, что спасти автомобиль не удалось.Причина ДТП устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС