В Самаре на улице Обувной при пожаре в частном доме погибли три человека

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В 17:42, 20 марта, поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Куйбышевский район, улица Обувная.По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом на площади 80 квадратных метров.Пожару был присвоен повышенный ранг "1-Бис", на место направлены дополнительные подразделения.К сожалению, в результате пожара погибло 3 человека.В 18:23 пожар был ликвидирован.На ликвидацию пожара привлекались 41 человек и 11 единиц техники.Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС