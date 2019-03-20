В Самаре на улице Обувной при пожаре в частном доме погибли три человека
20 марта 2019 20:17
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В 17:42, 20 марта, поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Куйбышевский район, улица Обувная.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом на площади 80 квадратных метров.
Пожару был присвоен повышенный ранг "1-Бис", на место направлены дополнительные подразделения.
К сожалению, в результате пожара погибло 3 человека.
В 18:23 пожар был ликвидирован.
На ликвидацию пожара привлекались 41 человек и 11 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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