В Самаре на улице Мориса Тореза девушка за рулем Рено Логан сбила мужчину, переходившего дорогу

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23.11.2017 года в 20:00 водитель 1989 года рождения, управляя автомашиной Рено Логан, двигалась по улице Мориса Тореза со стороны улицы Авроры. По предварительной информации полицейских, напротив дома 103 по улице Мориса Тореза 28-летняя женщина, допустила наезд на 65-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.В результате ДТП 65-летний мужчина был госпитализирован с травмами головы, спины и ног.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области