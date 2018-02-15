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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на улице Молодежной водитель на Audi A6 сбил женщину на переходе

15 февраля 2018 18:31
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В результате ДТП 51-летняя женщина госпитализирована с травмами головы.
14 февраля, утром, в 9:25 мужчина 1972 года рождения, управляя автомашиной «Audi A6», двигался по улице Молодежной в направлении проспекта Кирова. Напротив дома № 13 по улице Молодежной, водитель сбил женщину 1966 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 51-летняя женщина госпитализирована с травмами головы.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.



Фото:   ГУ МВД по Самарской области
 
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