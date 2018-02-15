В Самаре на улице Молодежной водитель на Audi A6 сбил женщину на переходе
15 февраля 2018 18:31
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По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: ГУ МВД по Самарской области
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