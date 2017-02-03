В Самаре на улице Мичурина водитель «Toyota RAV4» сбила школьника, перебегавшего дорогу

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По предварительной версии полицейских, автомобилистка сбила мальчика 2008 года рождения, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. В настоящее время мальчик госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилистка находилась в трезвом состоянии. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.