В Самаре на улице Мичурина, ночью, КамАЗ столкнулся с автомобилем Ниссан Альмера

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Одно из ДТП произошло в Октябрьском районе Самары в 01:45. Из собранных полицейскими материалов следует, что водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ-5511 при выезде с прилегающей территории в районе дома №23 по ул. Мичурина не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Ниссан Альмера под управлением водителя 1985 года рождения, который двигался по главной дороге.Пострадала пассажирка иномарки: женщина 1980 года рождения была госпитализирована.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области