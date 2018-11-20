В Самаре на улице Ленинская автомобиль «Хёндэ» после столкновения с «Рено Дастэр» врезался в дерево

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После столкновения девушка не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате ДТП водитель «Хёндэ» получила телесные повреждения. На попутном транспорте она была доставлена в медицинское учреждение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области