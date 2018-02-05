В Самаре на улице Георгия Димитрова в квартире, по предварительным данным, произошел взрыв газа. Видео

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В результате взрыва пострадали квартиры на 15 и 14-м этажах. Во многих квартирах выбиты стекла. В "пострадавшей" квартире образовалась дыра от пола до потолка.





Видео очевидцев с места происшествия.



В результате взрыва пострадали квартиры на 15 и 14-м этажах. Во многих квартирах выбиты стекла. В "пострадавшей" квартире образовалась дыра от пола до потолка.

По свидетельству очевидцев, 5 февраля, прилизительно в 15:00 в квартире на 14-м этаже 15-ти этажного дома на улице Георгия Димитрова произошел сильный взрыв. По предварительным данным, в квартире произошел взрыв бытового газа. Пожарные и скорая приехали в течении 5-10 минут. Проводятся спасательные работы.