В Самаре на улице Георгия Димитрова в квартире, по предварительным данным, произошел взрыв газа. Видео
5 февраля 2018 15:25
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В результате взрыва пострадали квартиры на 15 и 14-м этажах. Во многих квартирах выбиты стекла. В "пострадавшей" квартире образовалась дыра от пола до потолка.
Видео очевидцев с места происшествия.
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