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В Самаре на улице Гагарина горел мусор на втором этаже бывшего торгового павильона

17 мая 2017 22:29
113
С огнем боролись 22 спасателя.
В Самаре на улице Гагарина горел мусор на втором этаже бывшего торгового павильона


17 мая в 16:19 по адресу: Самара, Советский район, улица Гагарина, произошел пожар.

На пересечении улиц Гагарина и Энтузиастов начался пожар на втором этаже бывшего торгового павильона.

Горел мусор в неэксплуатируемом здании на площади 80 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 7 единиц техники.

Пожар был локализован в 16:43, пожар ликвидирован в 16:57.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 
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Комментарии



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