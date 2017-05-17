В Самаре на улице Гагарина горел мусор на втором этаже бывшего торгового павильона

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В Самаре на улице Гагарина горел мусор на втором этаже бывшего торгового павильона17 мая в 16:19 по адресу: Самара, Советский район, улица Гагарина, произошел пожар.На пересечении улиц Гагарина и Энтузиастов начался пожар на втором этаже бывшего торгового павильона.Горел мусор в неэксплуатируемом здании на площади 80 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 7 единиц техники.Пожар был локализован в 16:43, пожар ликвидирован в 16:57.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.