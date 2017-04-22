В Самаре на улице Чернореченской мужчина бегал по парапету крыши девятиэтажного дома

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На место выехали полицейские и спасатели. Больше часа потребовалось специалистам, чтобы уговорить мужчину спуститься вниз.41-летний мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Что же толкнуло его на такой поступок, сейчас выясняют.