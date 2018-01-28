В Самаре на улице Аптечной горел автомобиль
28 января 2018 14:02
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Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Пожар локализован в 12:31, пожар ликвидирован в 12:33.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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