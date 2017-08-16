В Самаре на улице Агибалова грабитель выхватил из рук женщины сотовый телефон и скрылся

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Неподалеку от места происшествия нес свою службу экипаж патрульно-постовой службы полиции, и потерпевшая сразу же обратилась к полицейским. Они, в свою очередь, успокоили женщину, подробно расспросили о случившемся. Выяснив необходимые сведения, сотрудники полиции предположили: нападавший не мог далеко уйти, и приступили к отработке близлежащей территории.Недалеко от дома, где было совершено нападение, на пересечении улиц Ульяновской и Никитинской полицейские заметили гражданина, по приметам похожего на разыскиваемого. Более того, потерпевшая узнала в прохожем своего обидчика. В итоге мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где в ходе личного досмотра в кармане брюк у него был обнаружен и изъят сотовый телефон. При проверке оказалось, что данное мобильное устройство принадлежит потерпевшей.В ходе установления личности подозреваемого полицейские выяснили, что мужчина 1976 года рождения является безработным уроженцем Краснодарского края и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.В настоящее время по статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.Сотрудники полиции напоминают: своевременное обращение пострадавших в органы внутренних дел, подробное описание внешности злоумышленников, направления их следования, позволит осуществить задержание подозреваемых лиц по горячим следам и вернуть похищенные деньги и вещи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области