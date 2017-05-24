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В Самаре на улице Аэродромной с крыши пятиэтажки упала молодая лысая женщина без одежды

24 мая 2017 19:31
1110
Очевидцы рассказали, что пострадавшая лежала на газоне под окнами дома и ворочалась из стороны в сторону. От помощи отказывалась, прогоняла всех от себя.
23 мая, во втором часу дня, с крыши пятиэтажного дома на ул. Аэродромной упала женщина в возрасте около 29 лет, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры.
Очевидцы рассказали, что пострадавшая лежала на газоне под окнами дома и ворочалась из стороны в сторону. Она была без одежды, и голова пострижена наголо. От помощи отказывалась, прогоняла всех от себя.

Прибывшие медики "скорой" оказали ей помощь на месте и увезли в больницу.

Какие у нее травмы, точно неизвестно. Имелось подозрение на перелом плеча.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области рассказали, что сообщение о лежащей на газоне женщине поступило в отдел полиции и стражи порядка приехали на место происшествия. Женщина была в сознании и рассказала, что залезла на крышу  по пожарной лестнице, сняла с себя одежду и шагнула вниз.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, ведется проверка.


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Комментарии



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