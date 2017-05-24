В Самаре на улице Аэродромной с крыши пятиэтажки упала молодая лысая женщина без одежды

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Очевидцы рассказали, что пострадавшая лежала на газоне под окнами дома и ворочалась из стороны в сторону. Она была без одежды, и голова пострижена наголо. От помощи отказывалась, прогоняла всех от себя.Прибывшие медики "скорой" оказали ей помощь на месте и увезли в больницу.Какие у нее травмы, точно неизвестно. Имелось подозрение на перелом плеча.В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области рассказали, что сообщение о лежащей на газоне женщине поступило в отдел полиции и стражи порядка приехали на место происшествия. Женщина была в сознании и рассказала, что залезла на крышу по пожарной лестнице, сняла с себя одежду и шагнула вниз.Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, ведется проверка.