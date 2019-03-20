В Самаре на улице 22 Партсъезда столкнулись два ВАЗовских автомобиля, пострадали два ребенка
20 марта 2019 18:26
71
Одно из ДТП произошло в Советском районе Самары в 14:30. Из собранных полицейскими материалов следует, что водитель автомобиля ВАЗ 2113 мужчина 1963 года рождения, следуя по ул. 22 Партсъезда в направлении от ул. Ставропольская не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2104 под управлением мужчины 1968 года рождения, который следовал по ул. 22 Партсъезда в сторону ул. Ставропольская.
В результате телесные повреждения получили: пассажир автомобиля ВАЗ 2104 несовершеннолетний ребенок 2010 года рождения, который находился на заднем пассажирском сиденье слева, пристегнут ремнем безопасности, бригадой скорой помощи доставлен в одну из городских больниц, назначено амбулаторное лечение; пассажир автомобиля ВАЗ 2104 несовершеннолетний ребенок 2007 года рождения, который находился на заднем пассажирском сиденье справа, пристегнут ремнем безопасности, бригадой скорой помощи доставлен в одну из городских больниц, назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
19 марта 2019 19:24
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же... Закон
226
19 марта 2019 14:23
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки. Закон
240
15 марта 2019 21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд. Закон
467
15 марта 2019 20:21
После падения на асфальт животное выжило. Закон
632
15 марта 2019 20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности. Закон
653
14 марта 2019 18:54
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Закон
401
14 марта 2019 18:47
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 000 000 рублей. Закон
457
Происшествия
20 марта 2019 18:53
В посольстве в Джакарте данные о гражданстве убитых пока проверяют. Происшествия
78
20 марта 2019 18:29
Водитель иномарки госпитализирован. Происшествия
67
20 марта 2019 18:26
Им назначено амбулаторное лечение. Происшествия
70
Криминал
19 марта 2019 10:42
Сотрудники Росгвардии задержали угонщика. Криминал
246
19 марта 2019 10:10
Потерпевший оценил причиненный ему ущерб в 10 000 рублей. Криминал
225
19 марта 2019 09:54
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Криминал
251
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
391
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
378
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
823
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
553
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1501
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
703
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
626
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1602
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1787
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
974
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
880
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1329
Мероприятия