В Самаре на улице 22 Партсъезда столкнулись два ВАЗовских автомобиля, пострадали два ребенка

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За минувшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП. При этом 8 человек получил ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвых водителей аварий не произошло.Одно из ДТП произошло в Советском районе Самары в 14:30. Из собранных полицейскими материалов следует, что водитель автомобиля ВАЗ 2113 мужчина 1963 года рождения, следуя по ул. 22 Партсъезда в направлении от ул. Ставропольская не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2104 под управлением мужчины 1968 года рождения, который следовал по ул. 22 Партсъезда в сторону ул. Ставропольская.В результате телесные повреждения получили: пассажир автомобиля ВАЗ 2104 несовершеннолетний ребенок 2010 года рождения, который находился на заднем пассажирском сиденье слева, пристегнут ремнем безопасности, бригадой скорой помощи доставлен в одну из городских больниц, назначено амбулаторное лечение; пассажир автомобиля ВАЗ 2104 несовершеннолетний ребенок 2007 года рождения, который находился на заднем пассажирском сиденье справа, пристегнут ремнем безопасности, бригадой скорой помощи доставлен в одну из городских больниц, назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области