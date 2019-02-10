В Самаре на ул. Зои Космодемьянской горел торговый павильон

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Горел торговый павильон на площади 70 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 29 человек и 5 единиц техники.Пожар был локализован в 11:06, пожар ликвидирован в 11:09.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС