В Самаре на ул. Зои Космодемьянской горел торговый павильон
10 февраля 2019 15:40
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Горел торговый павильон на площади 70 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 29 человек и 5 единиц техники.
Пожар был локализован в 11:06, пожар ликвидирован в 11:09.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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