В Самаре на ул. Шлюзовой горели вещи в квартире

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Вчера, 2 мая по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Управленческий, ул. Шлюзовая, произошел пожар.Горели домашние вещи на площади 3 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.