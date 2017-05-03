В Самаре на ул. Шлюзовой горели вещи в квартире
3 мая 2017 09:20
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Вчера, 2 мая по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Управленческий, ул. Шлюзовая, произошел пожар.
Горели домашние вещи на площади 3 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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