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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на ул. Ново-Вокзальная ночью горел автомобиль

20 августа 2017 10:50
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В Самаре на ул. Ново-Вокзальная ночью горел автомобиль
Устанавливают причину пожара.

В ночь на воскресенье, 20 августа по адресу: г.о. Самара, Промышленый р-н, ул. Ново-Вокзальная, произошел пожар.

Горело транспортное средство.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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