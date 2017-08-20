В Самаре на ул. Ново-Вокзальная ночью горел автомобиль

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В ночь на воскресенье, 20 августа по адресу: г.о. Самара, Промышленый р-н, ул. Ново-Вокзальная, произошел пожар.Горело транспортное средство.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.