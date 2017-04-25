В Самаре на ул. Каховского ночью горел лестничный проем

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В ночь на 25 апреля по адресу: г.о. Самара, Кировский р-он, ул. Каховская, произошел пожар.Горел лестничный проем на площади 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.