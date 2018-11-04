В Самаре на ул. Кабельной тушили крупный пожар на 1600 кв. метрах
4 ноября 2018 11:54
111
В ночь на 4 ноября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский район, ул. Кабельная
Горели деревянные поддоны на открытой площадке на общей площади 1600 м2.
К месту направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу пожара – «Пожар № 2».
Пожар тушили почти три часа, сообщает облМЧС.
На тушение пожара задействованы пожарно-спасательные подразделения в количестве 61 человека и 18 единиц основной пожарной техники. Погибших и пострадавших нет.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 ноября 2018 21:02
Теперь в Уфе вынесли решение и в отношении Павла Яромчука, чьи биоматериалы обнаружили на теле 23-летней потерпевшей. Закон
458
2 ноября 2018 15:20
В настоящее время по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Закон
305
2 ноября 2018 14:13
14 лет Терехов находился в розыске и скрывался, проживая вне территории Самарской области. Закон
378
2 ноября 2018 13:00
Он был задержан с поличным сотрудниками Управления при получении от посредников 400 тысяч рублей. Закон
256
2 ноября 2018 09:56
Два инцидента с разницей в несколько дней произошли на улице Ташкентская. Закон
271
1 ноября 2018 18:53
Они получили от гражданки 1 миллиона 350 тысяч рублей для дальнейшей передачи взятки должностным лицам правоохранительных органов. Закон
282
1 ноября 2018 17:05
Отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей супругой из-за постоянного отсутствия денег и решил совершить убийство... Закон
294
Происшествия
4 ноября 2018 11:54
Горели деревянные поддоны. Происшествия
105
4 ноября 2018 10:42
Причина пожара и ущерб от него устанавливается. Происшествия
97
4 ноября 2018 10:27
В ночь происшествия мать отсутствовала дома, а дети находились одни. Происшествия
137
Криминал
4 ноября 2018 12:24
Полицейские задержали 35-летнего жителя Чапаевска. Криминал
22
4 ноября 2018 10:55
Преступники приехали в город на несколько дней. Криминал
126
3 ноября 2018 10:25
Теперь любителей покататься на чужом автомобиле ждёт суд. Криминал
316
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
596
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
696
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
674
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
691
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
649
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1263
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
989
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1357
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1423
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2542
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1929
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2102
Мероприятия