В Самаре на ул. Кабельной тушили крупный пожар на 1600 кв. метрах

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В ночь на 4 ноября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский район, ул. КабельнаяГорели деревянные поддоны на открытой площадке на общей площади 1600 м2.К месту направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу пожара – «Пожар № 2».Пожар тушили почти три часа, сообщает облМЧС.На тушение пожара задействованы пожарно-спасательные подразделения в количестве 61 человека и 18 единиц основной пожарной техники. Погибших и пострадавших нет.