Я нашел ошибку
Главные новости: 
Поволжский банк выпустил более 900 тысяч карт системы «Мир»
Поволжский банк выпустил более 900 тысяч карт системы «Мир»
В России не запретят продавать на лосьоны в киосках
В России не запретят продавать на лосьоны в киосках
По Саратовской трассе на 3 месяца ограничат движение грузовиков
По Саратовской трассе на 3 месяца ограничат движение грузовиков
Самарцам обещают последнюю теплую неделю
Самарцам обещают последнюю теплую неделю
Самарцев приглашают на
Самарцев приглашают на "Гонку героев"
В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»
В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»
Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику
Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику
Подрядчики приступили к демонтажу ледового Дворца спорта на Молодогвардейской Работы по плану завершатся в октябре.
Подрядчики приступили к демонтажу ледового Дворца спорта на Молодогвардейской
сегодня  Вторник, 22 августа, 14:14
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/08:
USD 59.14
-0.22
EUR 69.43
-0.29
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на ул. Фрунзе внедорожник врезался в опору контактной сети трамвая

22 августа 2017 10:45
106
В Самаре на ул. Фрунзе внедорожник врезался в опору контактной сети трамвая
Причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо.

Инцидент произошел вечером 21 августа на участке улицы Фрунзе между Венцека и Пионерской автомобиль Nissan врезался в световую опору, на которой расположена линия контактных проводов. Из-за этого трамваи, которые едут в сторону Хлебной площади, стояли, сообщает 63.ру.

– Машина снесла столб. Проезд в сторону Хлебной площади перекрыли для автомобилей и для трамваев, – рассказал с места событий очевидец.

Причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо, поэтому водитель не справился с управлением. По предварительным данным никто не пострадал. Только значительные повреждения получил автомобиль, у него разбиты фары и лобовое стекло.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
21 августа 2017  21:46
Полиция провела спецоперацию в муниципалитете Сан-Садурни-д’Анойя (входит в провинцию Барселона). В результате предполагаемый злоумышленник был арестован.
Полиция арестовала предполагаемого исполнителя теракта в Барселоне, где погибли 14 человек и пострадали более 130
Полиция провела спецоперацию в муниципалитете Сан-Садурни-д’Анойя (входит в провинцию Барселона). В результате предполагаемый злоумышленник был арестован.  Закон
158
21 августа 2017  19:23
Мужчина заплатит штраф в 5 000 рублей.
Незаконно сбытые тольяттинцем государственные награды СССР изъяты и переданы в краеведческий музей города
 Мужчина заплатит штраф в 5 000 рублей. Закон
201
21 августа 2017  17:57
Большинство нарушений касалось перевозки и ношения оружия и патронов к нему – выявлено 12 таких фактов.
В Самарской области сотрудники Росгвардии провели рейды по выявлению нарушителей правил охоты
Большинство нарушений касалось перевозки и ношения оружия и патронов к нему – выявлено 12 таких фактов.  Закон
194
21 августа 2017  16:54
Гособвинение запросило для убийц жены полицейского из Отрадного 56 лет лишения свободы на четверых
Гособвинение запросило для убийц жены полицейского из Отрадного 56 лет лишения свободы на четверых
  Закон
562
18 августа 2017  21:22
Он расходовал денежные средства, находящиеся на расчетном счете и в кассе организации, на удовлетворение денежных требований кредиторов.
В Тольятти директор «ПЖРТ Центрального района» ответит перед судом за невыплату зарплаты работникам организации
Он расходовал денежные средства, находящиеся на расчетном счете и в кассе организации, на удовлетворение денежных требований кредиторов.  Закон
333
18 августа 2017  20:08
Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 35 тысяч рублей.
В Тольятти осужден сотрудник ИК за пронос осужденным сотовых телефонов и SIM-карт за взятку
Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 35 тысяч рублей.  Закон
356
18 августа 2017  20:06
Работа по защите прав социально незащищенных граждан продолжается.
После вмешательства прокуратуры 39 сирот Чапаевска получили квартиры в новостройках
Работа по защите прав социально незащищенных граждан продолжается.  Закон
307
Весь список
Происшествия
22 августа 2017  11:14
В Самаре драка около магазина закончилась смертью участника
В Самаре драка около магазина закончилась смертью участника
Мужчина скончался до приезда медработников. Происшествия
130
22 августа 2017  11:04
В Самаре в поселке Горелый хутор нашли мины, которые были оснащены взрывателями
В Самаре в поселке Горелый хутор нашли мины, которые были оснащены взрывателями
Сотрудники ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Происшествия
327
22 августа 2017  10:56
В Волжском районе перевернулся и загорелся Volkswagen
В Волжском районе перевернулся и загорелся Volkswagen
Пострадали три человека. Происшествия
108
Весь список
Криминал
22 августа 2017  11:44
В Самарской области ищут подозреваемого в тяжких преступлениях Полиция просит граждан, обладающих информацией, обратиться к правоохранителям.
В Самарской области ищут подозреваемого в тяжких преступлениях
Полиция просит граждан, обладающих информацией, обратиться к правоохранителям. Криминал
121
22 августа 2017  09:54
Сызранец заявил о краже телевизора, который сам отдал за долги
Сызранец заявил о краже телевизора, который сам отдал за долги
Возбуждено дело о ложном доносе. Криминал
109
22 августа 2017  09:25
Тольяттинца задержали за мошенничество в сфере страхования Также мужчину обвиняют в ложном доносе.
Тольяттинца задержали за мошенничество в сфере страхования
Также мужчину обвиняют в ложном доносе. Криминал
124
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
406
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7197
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1416
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5531
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1841
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2921
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
578
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2248
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2039
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1677
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1847
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5737
Весь список

Мероприятия
В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»
Миротворческая бригада ЦВО, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге для проверки боеготовности
С 21 августа офтальмологи больницы Ерошевского будут принимать пациентов в микрорайоне Крутые Ключи
Весь список
Популярное
за сегодня

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1527

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

695

Сбербанк открыл в Самаре два офиса новых форматов

547
за неделю

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2376

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

2201

На Ново-Садовой трамвай столкнулся с экскаватором

2056
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда