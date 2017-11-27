В Самаре на станции "Пятилетка" мужчину зажало между платформой и электропоездом
27 ноября 2017 10:40
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На железной дороге в Самаре произошло смертельное происшествие. Примерно в 21:30 в воскресенье, 26 ноября, на станции Пятилетка мужчину зажало между платформой и электропоездом, пишет 63.ru.
Мужчине было 42 года. Он перебегал железнодорожные пути и пытался забраться на платформу, когда подъехала электричка Самара-аэропорт Курумоч. Пешехода зажало между платформой и вагоном. Какое-то время он был жив. Однако к моменту приезда скорой помощи скончался. При нем нашли пенсионное удостоверение сотрудника МВД.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Она находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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