В Самаре на семилетнего ребенка напала рысь
14 ноября 2017 11:22
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Информация о несчастном случае, произошедшем на прошлой неделе, была размещена в соцсетях. Как рассказывает мама пострадавшего ребенка Ольга Китлина, она гуляла с сыном, когда на него накинулось животное и исцарапало ему лицо. За медпомощью они обратились в областную клиническую больницу им. Середавина.
В больнице "Волга Ньюс" подтвердили, что такой случай был. Мальчик был госпитализирован 6 ноября и, спустя несколько дней, был отправлен домой для прохождения дальнейшего лечения под присмотром своего лечащего врача.
По словам местных жителей, животное довольно часто замечают во дворах п. Красная Глинка, однако факт нападения отмечен впервые.
На вопрос будут ли правоохранители проводить проверку по данному инциденту, в полиции ответили, что пока никаких заявлений о нападении животных к ним не поступало.
Как сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области, на ребенка могла напасть домашняя рысь.
"Буквально месяц назад к нам поступало сообщение от МЧС о том, что по территории детского сада разгуливает дикое животное, — рассказал заместитель руководителя департамента Михаил Шинкевич. — Выехав на место, мы выяснили, что рысь принадлежит одному из местных жителей, и он ее содержит в приоконной клетке, из которой она иногда сбегает. Сам владелец периодически уезжает в командировки, а домочадцы, видимо, не могут справиться с домашним питомцем главы семьи. Я полагаю, что речь идет именно об этой рыси, потому как дикие животные вряд ли так далеко зайдут в город".
По словам Михаила Шинкевича, информацию о данном животном департамент охоты и рыболовства направил в полицию. Какие меры принимались правоохранителями после получения этих данных ведомству не известно, пишет Волга Ньюс.
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