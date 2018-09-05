В Самаре на рынке "Норд" водитель «Mitsubishi» сбил 13-летнего велосипедиста

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В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области