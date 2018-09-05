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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на рынке "Норд" водитель «Mitsubishi» сбил 13-летнего велосипедиста

5 сентября 2018 16:49
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Подросток был госпитализирован.
В Самаре мужчина 1959 года рождения (водительский стаж 36 лет), управляя автомашиной «Mitsubishi» двигался по территории рынка «Норд», со стороны Заводское шоссе в направлении улицы Рыльская. В пути следования автолюбитель допустил наезд на велосипедиста 2005 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 


Фото:    пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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