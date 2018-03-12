В Самаре на проспекте Юных Пионеров не смогли разъехаться две "Лады Калина"

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Одно из ДТП произошло днем в Самаре. Мужчина 1959 года рождения, управляя автомашиной «Лада Калина», двигался по проспекту Юных Пионеров со стороны проспекта Кирова. По предварительной информации полицейских, водитель не уступил дорогу транспортному средству пользующемуся преимуществом, и столкнулся с автомашиной «Лада Калина».В результате пострадали водитель автомашины (предположительно виновной в совершении ДТП) и его пассажиры - 58-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с травмами головы.25-летняя девушка, находившаяся на пассажирском сиденье второй машины, получила травмы в виде ушибов головы. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области