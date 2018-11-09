В Самаре на проспекте Ленина под колесами трамвая погиб мужчина

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Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель трамвая, женщина 1989 года рождения, двигаясь по проспекту Ленина со стороны Челюскинцев в направлении Первомайской , допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.В результате ДТП мужчина 1976 года рождения скончался на месте происшествия.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: ДТП Самара