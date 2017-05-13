В Самаре на проспекте Кирова водитель "Приоры" въехал в подземный переход, пассажир автомобиля погиб

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Водитель автомашины «Приора», не справившись с управлением, выехал на разделительный газон и наехал на подземный пешеходный переход. В результате ДТП пассажир автомашины погиб на месте происшествия.В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.