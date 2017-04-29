В Самаре на проспекте Кирова под колеса автомобиля «КИА» попала 9-летняя девочка

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Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 23-летний водитель, управляя автомобилем «КИА», двигался по проспекту Кирова со стороны улицы Вольская в сторону улицы Свободы. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на девочку 2008 года рождения, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте.В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время по факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.