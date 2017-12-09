В Самаре на проспекте Кирова горел гараж
9 декабря 2017 14:01
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Горел гараж на площади 15 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожар был локализован в 11:59, пожар ликвидирован в 12:00.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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