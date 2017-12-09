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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на проспекте Кирова горел гараж

9 декабря 2017 14:01
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На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
9 декабря в 11:48 по адресу:  Самара, Кировский район, проспект Кирова, произошел пожар.

Горел гараж на площади 15 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожар был локализован в 11:59, пожар ликвидирован в 12:00.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.



Фото из архива облМЧС 
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Комментарии



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