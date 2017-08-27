В Самаре на пр. Кирова тушили пожар в гараже

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В ночь на 27 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, пр. Кирова, произошел пожар.Горели домашние вещи в гараже на 3 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.