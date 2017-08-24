В Самаре на пр. Карла Маркса горели два торговых контейнера

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Поздно вечером 23 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, пр. Карла Маркса, произошел пожар.Горели два торговых контейнера на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.