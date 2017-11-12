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В Самаре на пересечении улиц Советской и Нагорной сгорел расселенный дом

12 ноября 2017 22:06
215
По предварительной информации, никто не пострадал.
В воскресенье, 12 ноября, в Самаре случился сильный пожар в нежилом заброшенном здании на пересечении улиц Советской и Нагорной, сообщает 63.ru.

- Скорее всего, это поджог. Рядом стояли люди, они просто смотрели, скорее всего, местные жители. Дом расселен, в нем находится только продовольственный магазин - он был закрыт, - рассказал очевидец.

Приехали пожарные подразделения, которые потушили пламя. По предварительной информации, никто не пострадал.


Фото:  vk.com/dtp_163
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