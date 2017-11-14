В Самаре на пересечении улиц Советской Армии и Гагарина при ДТП машина вылетела на тротуар
14 ноября 2017 09:59
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Во вторник, 14 ноября, в Самаре произошло ДТП. Около 8:00 на пересечении улиц Советской Армии и Гагарина столкнулись Ford Focus и KIA Rio.
— От удара KIA вынесло на тротуар, – рассказали очевидцы. – А у «Форда» в гармошку сложило капот.
Информации о пострадавших нет. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, сообщает 63.ру.
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