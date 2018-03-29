В Самаре на пересечении улиц Пионерской и Водников погрузчик наехал на припаркованную Lada Vesta
29 марта 2018 22:48
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О произошедшей аварии известно от очевидцев. По словам водителя, у погрузчика отказали тормоза, в результате он не справился с управлением и наехал одним колесом на припаркованный автомобиль. В итоге у машины сильно деформировался капот, сообщает samarskie-voditeli.ru.
Пострадавших в ДТП нет.
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