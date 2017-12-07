В Самаре на пересечении улиц Дачная и Тухачевского прорвало водопровод - из-под земли забил фонтан

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По словам очевидцев, высота фонтана достигала 2 этажа, к обеду напор стал еще сильнее.- Специалисты уже выехали на место. Они будут производить технологическое подключение близлежащих домов к другой сети. Есть вероятность того, что некоторые здания останутся без воды, - рассказали 63.ru в пресс-службе «Самарских коммунальных систем».Фото: Волга Ньюс