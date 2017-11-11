В Самаре на пересечении улиц Авроры и Промышленности при столкновении «BMW» и «ЛАДА Гранта» пострадал годовалый ребёнок
11 ноября 2017 20:23
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Как следует из предварительных данных, в столкновении автомобилей «BMW» и «ЛАДА Гранта» телесные повреждения получили оба водителя транспортных средств и два пассажира, в числе которых – годовалый ребенок, у которого констатировали травму головы. По имеющимся данным, малыш находился на заднем сидении вазовской легковушки без детского удерживающего устройства, на руках у матери.
В настоящий момент пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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