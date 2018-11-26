В Самаре на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры под колесами Audi Q5 погиб мужчина

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По предварительной версии полицейских, водитель мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем Audi Q5 допустил наезд на пешехода 1940 года рождения, переходившего проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.