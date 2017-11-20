В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

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Одно из ДТП произошло в 20:40 19 ноября в Самаре. Водитель 1992 года рождения, управляя автомашиной Mercedes, двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Дальней в направлении Ракитовского шоссе. По предварительной версии полицейских, на регулируемом перекрестке Московского шоссе и улицы Алма-Атинская, при повороте налево, молодой человек не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, в результате чего столкнулся с автомашиной Mitsubishi, двигавшейся во встречном направлении, которая после столкновения перевернулась на крышу.В результате ДТП пострадали водитель Mitsubishi, 44 летняя женщина и 14-летний подросток, находившийся на пассажирском сиденье автомашины. После оказания помощи пострадавшие отпущены домой.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области