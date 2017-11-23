В Самаре на пересечении Кряжского шоссе и Новокуйбышевского шоссе столкнулись Lada Granta и автобус

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Образовалась большая пробка.



В четверг, 23 ноября, утром в Самаре на пересечении Кряжского шоссе и Новокуйбышевского шоссе произошло ДТП, участниками которого стали автобус 26-го маршрута и автомобиль Lada Granta, рассказал порталу очевидец.

По его словам, проезжая мимо места аварии около 08:00 сильных повреждений на транспортных средствах он не заметил, не было видно и автомобилей спецслужб. Очевидно, уходя от столкновения, автобус развернулся и занял половину перекрестка. Lada Granta вылетела на газон на Кряжском шоссе.



В результате происшедшего автобус занял обе полосы для движения транспорта со 116-го км на Кряжское шоссе. По данным приложения "Яндекс.Карты" на 09:11 ДТП спровоцировало пробку на 116-м км от остановки транспорта "ул. Войкова" до Кряжа. Со стороны Кряжского шоссе в направлении перекрестка также наблюдается затруднение движения от ул. Болотной, пишет Волга Ньюс.

