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В Самаре на пересечении Аэродромной и Революционной автобус врезался в пивной грузовичок
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В Самаре на пересечении Аэродромной и Революционной автобус врезался в пивной грузовичок

3 января 2018 13:52
373
На месте работали сотрудники ГИБДД.
На пересечении ул. Аэродромная и ул. Революционная маршрутный автобус врезался в пивной грузовик, сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара».

У автобуса повреждено лобовое стекло, а у цистерны у грузовика небольшие вмятины.

На месте работали сотрудники ГИБДД.



Фото: ДТП Самара
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