В Самаре на перекрестке 8-я просека/ Солнечная "Калина" сбила насмерть пешехода

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16 сентября в 21-30 водитель 1990 года рождения, управляя а/м Калина на перекрестке 8-я просека/ ул. Солнечная допустил наезд на пешехода 1983 года рождения переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, со слов свидетелей, на запрещающий сигнал светофора.Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Сотрудники ГИБДД предупреждают о строгом соблюдении ПДД, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.