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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на переходе под колесами автобуса погибла пожилая женщина

21 января 2018 15:34
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Сотрудники полиции проводят проверку.
21 января примерно в 14:00 в Самаре на пересечении улиц Вольской и Воронежской водитель автобуса «НЕФАЗ» (следовал без пассажиров) сбил пожилую женщину в возрасте 70 – 80 лет, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка, личность которой в настоящее время устанавливается, скончалась на месте.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

 
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