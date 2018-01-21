В Самаре на переходе под колесами автобуса погибла пожилая женщина
21 января 2018 15:34
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В результате ДТП пенсионерка, личность которой в настоящее время устанавливается, скончалась на месте.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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