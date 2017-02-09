В Самаре на переходе под колеса иномарки попали две 16-летних девушки

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В результате ДТП девочки получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. В настоящее время пострадавшие госпитализированы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомашины находился в трезвом состоянии. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.