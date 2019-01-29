В Самаре на переходе под колеса «Хундай Крета» попал 10-летний мальчик

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28 января в 16:00 30-летний водитель, управляя автомобилем «Хундай Крета», двигаясь по улице Матросова в районе дома №10, допустил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.Ребенок находился на прогулке, без сопровождения взрослых. В результате происшествия, мальчику потребовалась медицинская помощь.В данном происшествии усматривается вина водителя, который был обязан пропустить пешехода.Уважаемые водители! СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ перед пешеходными переходами и соблюдайте скоростной режим в жилых зонах! Будьте внимательнее и осторожнее на дороге!Уважаемые пешеходы! При переходе проезжей части необходимо УБЕДИТЬСЯ, что водители транспортных средств вас пропускают. При переходе проезжей части из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, УБЕДИТЕСЬ в отсутствии транспорта, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.