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В Самаре на переходе под колеса HYUNDAI попала 17-летняя девушка

15 октября 2018 19:14
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В результате ДТП она получила телесные повреждения и была госпитализирована.
14 октября в Самаре, в 19:50, 65-летний водитель, управляя автомобилем HYUNDAI SANTA FE, ехал по ул. Белорусская со стороны ул. Флотская в сторону ул. Обувная.

Напротив дома № 17 автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку 2001 года рождения, которая переходила проезжую часть  в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП она получила телесные повреждения и была госпитализирована, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 



Фото:     пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
 
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