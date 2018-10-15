В Самаре на переходе под колеса HYUNDAI попала 17-летняя девушка
15 октября 2018 19:14
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Напротив дома № 17 автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку 2001 года рождения, которая переходила проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП она получила телесные повреждения и была госпитализирована, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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