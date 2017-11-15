В Самаре на переходе по улице Некрасовской водитель ВМW X5 сбил женщину с 5-месячным сыном на руках

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В результате ДТП пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, характер полученных травм устанавливается. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области