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В Самаре на перегоне Киркомбинат - Толевая электричка насмерть сбила мужчину

13 марта 2018 22:07
227
Машинист применил экстренное торможение, но наезда на пешехода избежать не удалось.
13 марта, примерно в 10:00, на перегоне Киркомбинат - Толевая электропоезд смертельно травмировал мужчину, сообщила Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

По предварительным данным, мужчина шел в непосредственной близости от ж/д путей и на сигналы машиниста не реагировал.

Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался.

По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры. 
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