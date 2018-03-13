В Самаре на перегоне Киркомбинат - Толевая электричка насмерть сбила мужчину

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По предварительным данным, мужчина шел в непосредственной близости от ж/д путей и на сигналы машиниста не реагировал.Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался.По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.